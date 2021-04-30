Москва, , 10:57 — REGNUM Международная историческая акция «Диктант Победы» как по всей России, так и за рубежом. В Москве центральной площадкой акции стал Музей Победы. Здесь собрались почетные гости, чтобы открыть акцию и поприветствовать всех участников.

Сохранение исторической памяти — одна из основных целей «Диктанта Победы», интерес к нему растет с каждым годом, увеличивается количество площадок. Это отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Диктант Победы» проводится в третий раз. Он собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей, убеждений. Всех их объединяет одно — неравнодушие к прошлому нашей страны, к истории Великой Отечественной войны. Мы стремимся отдать дань поколению победителей, ветеранам, принять участие в большом и очень хорошем проекте», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Российского исторического общества, сопредседатель оргкомитета партии «Наша Победа», член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Нарышкин напомнил, что почти 80 лет назад «нацисты, опьяненные идеями расового превосходства, пришли на русскую землю, чтобы разрушить тысячелетнюю государственность и лишить советский народ свободы и достоинства».

«Героизм бойцов и командиров Красной армии, мужество и стойкость тружеников тыла, героизм партизан и подпольщиков не дали врагу затоптать нашу землю, изгнали его с родной земли и окончательно разгромили в его собственном логове, в Берлине. И над Рейхстагом водрузили красное знамя Победы, как символ избавления всего человечества от ужасов фашизма», — сказал он.

«Мы не допустим искажения истории ни в учебниках, ни где бы то ни было. Мы должны знать, как досталась Победа, какой ценой, и никогда об этом не забывать», — обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов к участникам акции.

«Наверное, сейчас особенно важно знать историю. Когда ты знаешь, что происходило в годы Великой Отечественной войны, ты никогда не захочешь её повторения. Поэтому возрастает роль акции «Диктант Победы». И очень важно, что в проекте с каждым годом принимают участие все больше людей из разных стран мира. Ну, а наши добровольцы всегда готовы помочь в организации не только в России, но и за рубежом», — поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» проходит на 16 тысячах площадок в 80 странах мира. В его проведении помогают более 26 000 Волонтеров Победы. Принять участие в Диктанте можно и онлайн — на сайте диктантпобеды. рф или в приложении акции. Победители будут определены к 24 июня.