Москва, , 10:56 — REGNUM Приёмная кампания в вузы России начнётся 20 июня и продлится до 17 августа. Об этом говорится в приказе Минобрнауки, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающим <…> при проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций — с использованием дистанционных технологий», — говорится в тексте приказа.

Отмечается также, что в 2021 году вузы смогут принимать вступительные испытания в дистанционном формате.