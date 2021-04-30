Москва, , 11:10 — REGNUM Актрису Людмилу Халилуллину, сыгравшую в сериале «Глухарь», подозревают в краже денег. Её задержали, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Следствие полагает, что актриса нашла чужую банковскую карту и потратила часть денег. Владелица карты, 41-летняя женщина, обратилась в полицию.

Квартиру Халилуллиной обыскали, с неё взяли подписку о невыезде. Другие СМИ сообщают, что актриса успела потратить примерно 1500 рублей.

Людмиле Халилуллиной 40 лет, она работает в электротеатре «Станиславский». Акстриса снималась в эпизодических ролях в сериалах «Глухарь», «Склифосовский. Реанимация» и «Идеальная семья». В «Глухаре» она сыграла клофелинщицу.