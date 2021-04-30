Тюмень, , 10:55 — REGNUM В Тюмени АО «Терминал-Рощино» планирует ввести в эксплуатацию ангарный комплекс для техобслуживания воздушных судов в конце 2021 года. Об этом сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев на пресс-конференции 30 апреля.

Стоимость ангара — 2,5 млрд рублей, финансируют его в равных долях правительства Тюменской области и ЯНАО, которым принадлежит АО «Терминал-Рощино». Новый ангар позволит одновременно проводить техобслуживание двух самолетов Airbus.

Это увеличит транзитный поток воздушных судов через тюменский аэропорт, отметил Андрей Киселёв.