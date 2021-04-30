Саратов, , 11:49 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 30 апреля подвёл итоги деятельности регионального правительства за 2020 год и подробно остановился на результатах агропромышленного комплекса (АПК).

«Сельское хозяйство — один из наших локомотивов, отвечающих за самообеспеченность области. Земля нас кормит, поит и одевает». Валерий Радаев

По итогам сложного 2020 года саратовские аграрии смогли собрать хороший урожай зерна в 5,5 млн тонн и заняли 7-е место в стране. По индексу промпроизводства АПК регион занимает третье место в ПФО и в лидерах по объему эскпорта сельхозпродукции и сбору овощной продукции.

Общий объем господдержки в прошлом году составил 2,4 млрд рублей. На один рубль областных средств было привлечено более 9 рублей федеральных, отметил Радаев.

Консолидированный бюджет Саратовской области получил от АПК свыше 4,7 млрд рублей, что составило 112% к 2019 году. По поступлению налогов от сельского хозяйства область заняла 1 место в Поволжье.

На текущий год перед аграриями поставлена задача выйти на урожай в 6 млн тонн зерна. Об этом была договоренность в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Радаева, такой результат позволит стабилизировать цены, обеспечить потребности региона и внести существенный вклад в государственную продовольственную безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, минсельхозу Саратовской области необходимо увеличить плановый показатель сбора зерна на 2021 год с 4,2 до 6 млн тонн зерна.

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