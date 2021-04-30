30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 12:32 — REGNUM Статья в грузинском издании bpn. ge, где говорилось о возможном введении Россией временного запрета на экспорт гречневой крупы, оказалась популярной на пространстве соцсетей Грузии и заслужила десятки эмоций от одобрения до возмущения. Большинство грузинских пользователей соцсети Facebook, в которой издание bpn. ge поделилось своей публикацией под названием «Россия, возможно, временно ограничит экспорт гречневой крупы — страна является почти 100%-ным поставщиком этой продукции в Грузию», восприняло ее как очередную «угрозу» и «санкцию» России, направленную против Грузии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (Россия) в очередной раз проявили свою плебейскую душу. Такая страна, и пугает нас гречкой», — возмутился пользователь Г. Г.

Ему попытался возразить Я. С.: «А статью ты прочитал? Чем она нас пугает? Не только в Грузию прекращает…»

«А почему вы со мной на ты? Мы же на брудершафт не пили? Не понимаете, что это политика, а не экономика в отношении других стран. И насколько абсурдны аргументы…» — ответил Г. Г.

На это Я. С. ответил, что Грузии «пора прекратить все поставки из России, Турции и других стран, пошевелить одним местом и начать обрабатывать земли и выращивать что-то».

Гречка

«А что, мы до сих пор росли на российской гречке?» — удивился пользователь Г. Г.

«Разве только гречка? 80% продовольствия поступает из России», — вмешался в беседу S.b.T. Однако добавил: «Главное, чтобы вакцина не была российской, а гречка еще ничего».

«И это еще не всё! Посмотрим, к кому потом будут взывать рабы НАТО—Евросоюза», — вставил реплику Т. Х.

Тема российского продовольствия оказалась для пользователя Д. А. особенно «наболевшей», и он упрекнул правительство Грузии за зависимость от России.

«Только за то, что мы на 100% зависим от России, «Мечта» заслуживает осуждения», — отметил Д. А.

У российской продукции и правящей партии «Грузинская мечта» нашлись и защитники.

«При чем тут «Мечта»? Россия — экспортер гречки по всему миру… В России выращивают гречку хорошего качества, поэтому прочитайте статью до конца. Даже китайцы закупают гречку у России. Гречка — диетический продукт, очень полезна для детей и больных. В Грузию завозили и китайскую, но очень была невкусная, и люди искали российскую. Так что «Мечта» тут ни при чем», — ответила противникам российской продукции пользователь Д. Г.

Ее поддержала Д. Н.

«Спросите у диабетиков, что значит для них гречка. Это единственная крупа, которую они могут есть».

Гречневая каша Ashumova Diana

Были и те, кто не забыл напомнить: «Россия — оккупант».

«А ведь кроме постсоветского пространства, гречку в пищу нигде не употребляют. Во многих странах Европы и Америки она вообще не продается. Экс-советским эмигрантам ее посылают отсюда как предмет ностальгии — вроде ткемали и чурчхелы», — отметил А.Г.

«Я не покупаю этот российский мусор, покупаю польский», — написал Т. П.

«Так мы ели оккупантскую гречиху», — съязвил Л. М.

А под конец пространного обсуждения грузинским гражданам посоветовали в случае дефицита гречневой крупы «сварить Гречиху» (так в Грузии именуют певца Гию Гачечиладзе, известного также как «Уцноби»).