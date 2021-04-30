Москва, , 10:54 — REGNUM Нефть ускорила подъем на торгах 29 апреля, отметив новые максимумы середины марта в районе $68,40 за баррель. К концу торгов Brent откатилась под отметку $68, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 30 апреля, с утра находится под небольшим давлением, но общая картина остается благоприятной, а перспектива достижения рубежа $70 выглядит все более реальной.

Участники рынка получили хорошую мотивацию для покупок на этой неделе, начиная с бычьего отчета минэнерго США и заканчивая повышением прогноза спроса банком Goldman.

Тем временем сдерживающим фактором сейчас выступает эпидемиологическая обстановка в Индии, угрожающая показателям потребления.

В целом на данном этапе преобладают аргументы в пользу дальнейшего подъема цен, особенно учитывая начало сезона вождения в Штатах, который традиционно сопровождается ростом спроса на топливо.

Доллар держится неплохо, но испытывает трудности с ростом в том числе на фоне голубиной риторики Федрезерва, которая поддерживает рисковые активы, включая нефть.

После текущей локальной коррекции, которой предшествовало трехдневное ралли, котировки черного золота могут вернуться к росту.

Первым делом Brent необходимо совершить уверенный пробой уровня $68, после чего в фокус внимания покупателей вернется психологическая отметка $70. Если обойдется без потрясений, этот уровень может быть достигнут в первой половине мая», — считает эксперт.

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