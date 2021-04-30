Чита, , 10:54 — REGNUM Власти Забайкальского края обратились в Минфин России с просьбой ежегодного предоставления региону дополнительных средств на исполнение государственных гарантий по обеспечению жильем детей-сирот в объеме не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Также чиновники попросили предоставить возможность краю расширить формы обеспечения жильем детей-сирот путем предоставления использования средств федерального бюджета в качестве первоначального взноса установленной кредитором процентной ставки для ипотечного кредитования под 2% для социально адаптированных детей-сирот, назначив край пилотным регионом по использованию средств субсидии в качестве первоначального взноса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Забайкалья направил порядка 31,4 миллиона рублей на строительство многоквартирных домов для детей-сирот: жилье будет построено в Борзе и посёлке Ясногорск Оловяннинского района. А Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края поручено приобрести в краевую собственность 24 единицы «сиротского» жилья.

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