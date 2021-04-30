Лондон, 30 апреля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Британский аукционный дом Bonhams выставит в конце мая 2021 года на торги один из первых снегоходов канадской фирмы Bombardier под индексом B7. Об этом сообщается на сайте компании.

Bonhams Снегоход Bombardier B7

В сообщении говорится, что снегоход находится в отличном состоянии. За редкую машину планируется выручить до 40 тыс. долларов (около 2,9 млн рублей).

Дата производства Bombardier B7 неизвестна — ориентировочно это 1940 год.

В движение техника приводится восьмицилиндровым мотором Ford Flathead объёмом 3,62 л. Максимальная производительность мотора составляет 90 л. с. «Движок» агрегатируется с трёхскоростной механической трансмиссией.

Автопроизводитель сделал для Bombardier B7 деревянный кузов и съемные передние лыжи. Летом их можно поменять на колёса.

Ранее фирма Park Place из Соединённых Штатов выставила на продажу один из 499 супергибридов Ferrari LaFerrari. Машина имеет редкий красный оттенок кузова, салон обтянут кожей такого же цвета и оснащён красными ремнями безопасности. Мощность гибридного мотора V12 равна 950 «лошадей» (900 Нм).

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