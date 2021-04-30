Красногорск, , 10:54 — REGNUM В майские праздники при приготовлении шашлыков на природе необходимо помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. В противном случае нарушителям грозят крупные штрафы. Об этом напомнили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую и сухую погоду лучше не разжигать мангалы и костры, особенно с применением горючих жидкостей. Также нельзя бросать пустые бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах.

«К нарушителям противопожарных правил будут применены административная ответственность в виде штрафа — для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 1 миллиона рублей», — пояснил в беседе с РИА Новости представитель МЧС.

При этом, если в результате пожара был причинён крупный материальный ущерб, наступает уголовная ответственность — до одного года лишения свободы.

Читайте также: Новые правила разведения костров на дачах в России вступили в силу

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России начали действовать новые правила противопожарного режима. Согласно документу, разводить костры на своих дачных участках и жарить шашлыки разрешается, но только с соблюдением необходимых мер пожарной безопасности. Так, открытый огонь следует разводить минимум в 20 метрах от дома или любого другого строения, огонь в мангале — в 10 метрах. Под рукой всегда нужно иметь первичные средства пожаротушения, к примеру, ведро с водой, в идеале, конечно, огнетушитель.