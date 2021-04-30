Вашингтон, , 10:54 — REGNUM США могли бы использовать потенциал и наработки малых стран, в том числе в области цифровой экономики, дистанционного образования и разоружения, для решения глобальных проблем, заявили Джаред Коэн и Ричард Фонтейн в статье, вышедшей 29 апреля в Foreign Affairs.

Коэн и Фонтейн отмечают, что начавшееся при Байдене возвращение США к многосторонности в международной политике в противовес одностороннему курсу президента-республиканца Дональда Трампа, — положительный, но недостаточный процесс, поскольку многостороненность может оказаться заложницей в эпоху противостояния великих держав. В связи с этим новая администрация уже выступила с рядом инициатив, в том числе создания разного рода альянса демократий, вроде Т-12 или D-10.

«Однако Вашингтону следует обратить особое внимание на то, что многостороннее лидерство могут взять на себя небольшие страны. Часто лучше подготовленные для внедрения новых программ и более подходящие для того, чтобы играть роль честного брокера в сложных вопросах, малые страны иногда имеют хорошие возможности для руководства многосторонними усилиями с более могущественными странами. Такое сочетание лидерства малых стран и участия крупных государств — его можно назвать «микросторонностью» — должно стать ключевым инструментом в наборе инструментов коллективных действий Соединенных Штатов», — подчеркнул авторы.

В прошлом уже были примеры подобного подхода, например, когда Норвегия посредством неофициальных контактов смогла провести переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины, которые впоследствии стали основой для заключения Соглашений в Осло.

В этом плане, указали Коэн и Фонтейн, можно было бы начать с цифровой экономики. Так, Эстония по электронному государственному управлению опережает и Японию, и Сингапур с США. Более крупные страны, включая Мексику, Финляндию и Японию, в частности, используют эстонскую модель X-Road с открытым исходным кодом для улучшения своего собственного цифрового управления. Микролатеральный форум под эстонским руководством может помочь многим странам повысить эффективность и предоставление государственных услуг и здравоохранения с помощью цифровых систем.

Также малые государства могут сыграть значительную роль в борьбе с пандемией на глобальном уровне, в частности, в плане дистанционного образования.

Определенную возможность могут предоставить и отдельные региональные события. Соглашения Авраама, которые начинались как серия соглашений о нормализации при посредничестве США между Израилем и арабскими странами, требуют от США постоянных усилий по их углублению и расширению. Но Вашингтон мог бы подтолкнуть отдельные небольшие страны — Бахрейн или Объединенные Арабские Эмираты или даже неарабские страны, такие как Кипр, — к созданию координационного механизма, направленного на углубление договоренностей по ключевым элементам, в том числе в сфере экономики и безопасности, с широким охватом и поддержка извне.

Коста-Рика стала лидером в области экотуризма и охраны окружающей среды, что является важным вопросом для новой администрации США, заинтересованной в экологической устойчивости. И после того, как в 2016 году закончился конфликт, длившийся несколько десятилетий, Колумбия стала лидером в области разоружения, демобилизации и реинтеграции — модель, которую можно было бы применить в других послевоенных условиях.

Критики микролатерализма предупреждают, что «ситуативные решения системных, предсказуемых глобальных рисков», как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил Совету Безопасности в сентябре 2020 года, могут подорвать глобальное управление и более широкие многосторонние усилия. Тем не менее, разработка новых механизмов под инновационным руководством, с помощью которых страны могут решать международные проблемы, может в конечном итоге послужить необходимым дополнением к существующим многосторонним структурам, а не способом их подрыва.