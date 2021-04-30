Симферополь, , 10:54 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 апреля. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 101 новом случае.

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За последние сутки выписан с выздоровлением 101 пациент. Зарегистрировано шесть новых смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19. В ковид-стационарах находятся 1 546 пациентов — за сутки выписаны 78 человек, 58 госпитализированы.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 40 469 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа носителей признаны выздоровевшими 37 521 человек. Скончались от COVID-19 1 216 человек.