Ярославль, , 10:53 — REGNUM В Ярославле сотрудниками правоохранительных органов задержан советник мэра города по рекламе и торговле Сергей Бакшин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

Сергей Бакшин City-yaroslavl.ru

Сергей Бакшин занимал сразу несколько должностей и являлся одним из близких соратников мэра Владимира Волкова. Помимо должности советника мэра Бакшин работал заместителем директора АО «Центр» (Центральный рынок), подконтрольного городским властям. В апреле Бакшин также был назначен директором АО «Вознесенский» (занимается сдачей недвижимости в аренду). На этот пост его выдвинул собственник — мэрия города. Владимир Волков лично представил Бакшина на встрече с журналистами в «Вознесенском» 10 апреля. При этом Бакшин продолжал оставаться замдиректора «Центра» по ярмарочной деятельности.

Как сообщает источник ИА REGNUM, Бакшин задержан за вымогательство у предпринимателя вечером 29 апреля. Пока неясно, с чем связано уголовное дело — с «Центром» или «Вознесенским». Не исключено, что в деле будут фигурировать оба предприятия.

В Ярославль Бакшин приехал из Люберец в команде мэра Владимира Волкова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле сменился директор «Вознесенского»