Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал вероятную причину внезапной проверки аксайских рынков, которую силовики начали проводить 27 апреля. При этом глава региона отметил, что с добросовестными предпринимателями должны были провести информационную работу.

«Во-первых, меняется законодательство, меняются правила землепользования, меняется проект планировки территории, поэтому неточности могут быть, поэтому требуются уточнения, касающиеся в целом рынков и может быть даже индивидуальных павильонов. Об этой работе необходимо информировать. Об этом должны знать добросовестные предприниматели», — сказал глава региона в эфире ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор признался в том, что ситуация на аксайских рынках крайне непростая. При этом ответов на большинство вопросов пока нет.

Напомним, что масштабный рейд состоялся после ареста главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко, который, как полагают следователи, входил в состав преступного сообщества. Возглавлял банду донской предприниматель Карим Бабаев, скрывшийся от следствия. По делу задержаны ещё трое предполагаемых соучастников.

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«20 лет нелегально на нелегальной земле» — о рейдах на ростовских рынках

Более 20 лет на землях Аксайского района велась незаконная предпринимательская деятельность. Доход преступного сообщества, по некоторым подсчётам, превысил 500 млн рублей.

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