Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Британо-шведская компания-разработчик вакцины от COVID-19 AstraZeneca столкнулась с проблемами в ходе сбора необходимых данных для подачи заявки на одобрение препарата в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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В марте в компании заявили, что намерены подать заявку на получение разрешения на экстренное использование вакцины в США в первой половине апреля.

Однако, как пишет издание, в компании заявили, что им потребуется больше времени, как минимум до середины мая, чтобы завершить сбор данных для подачи заявки регулятору FDA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация Соединенных Штатов закупила 600 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Этого количества будет достаточно, чтобы вакцинировать всех граждан страны старше 18 лет.

Отметим, 13 апреля, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центре по контролю и распространению заболеваний (CDC) заявили, что вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson следует приостановить «из соображений предосторожности».

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