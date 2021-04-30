Казань, , 10:52 — REGNUM Куба намерена стать одним из первых государств, в котором будет привито всё население. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в видеообращении к участникам проходящего в Казани заседания межправсовета ЕАЭС.

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«Куба имеет возможность производить большое количество вакцин и планирует стать одной из первых стран, которые вакцинируют все свое население», — сказал Крус.

По его словам, кубинские власти готовы «поддержать государства Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией» посредством собственных вакцин.