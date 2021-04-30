Ставрополь, , 10:52 — REGNUM На первые майские праздники на Северном Кавказе ожидается теплая погода с температурой воздуха от +17° до +25°С. Местами по округу прогнозируются кратковременные дожди и грозы, сообщили в региональном управлении Гидрометцентра.

Сильные осадки, грозы и град местами будут наблюдаться в Карачаево-Черкесии. В Дагестане температура воздуха поднимется до +25°, а в горных районах до +11−16°, местами до + 21°. В Кабардино-Балкарии на высокогорье ночью до 0°, днём до +7…12°.

При этом в целом по округу будет отмечаться ветреная погода — до 5−10 м/с, при грозе порывы до 15−18 м/с. Помимо этого, в горных районах Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики все еще сохраняется угроза схода снежных лавин. А в предгорных районах Дагестана отмечается высокая пожароопасность 4 класса.