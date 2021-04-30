Москва, , 10:51 — REGNUM 1 002 352 школьников и студентов СПО уже подали заявки на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Регистрация открыта на сайте bolshayaperemena.onlineдля учеников 5−7 классов до 20 мая, а для учеников 8−10 классов и студентов колледжей — до 15 июня 2021 года.

Координатор проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова сообщила, что заявки на участие в конкурсе поступают из всех регионов страны.

«В настоящее время регионами-лидерами по числу поступивших заявок выступают Краснодарский край, Самарская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Волгоградская и Пензенская области, Республика Крым и Татарстан. Активнее всего регистрируются ученики старших классов, и многие из ребят пригласили в конкурс своих младших братьев и сестер. Так что участие в «Большой перемене» становится семейной традицией», — добавила Наталия Мандрова.

Конкурс проходит по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), историческая память («Помни!»), волонтерство («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), экология («Сохраняй природу!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), образовательные технологии («Открывай новое!»), предпринимательство («Предпринимай!») и государственная безопасность («Служи Отечеству!»).

Победитель первого и участник второго сезона «Большой перемены» Софья Токареваиз Курской области рассказала, что благодаря конкурсу она нашла новых друзей и получила много полезных знаний: «Большая перемена — это дружба, которую мы пронесём сквозь года, это опыт, которым мы воспользуемся в будущем, и навыки, которые нам точно пригодятся. А ещё это место, где ценят таланты каждого. Именно поэтому я продолжаю участвовать в конкурсе и зову с собой друзей».

В рамках дистанционного этапа конкурса школьники и студенты проходят тестированиена тип личности, вид интеллекта и предпочитаемые способы действия, после чего получают индивидуальную «карту возможностей» с профессиональными рекомендациями по личностному развитию. Далее участников ожидает командный этап — решение кейсовых заданий от ведущих российских компаний и вузов. Очные полуфиналы пройдут для старшеклассников и студентов СПО в августе-сентябре 2021 года, а финал конкурса состоится в ноябре 2021 года.

600 финалистов среди учеников 5−7 классов получат путевки в МДЦ «Артек», где и пройдет в июле финал конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые к «Большой перемене» могут присоединиться и иностранцы — подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Победители среди учеников 8−10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8−9 классов и 150 студентов 1−2 курсов получат по 200 тысяч рублей.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.

Партнёры конкурса — Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», ВВПОД «Юнармия».