Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Украина готова поделиться с США опытом борьбы с «российскими кибератаками». Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время вебинара, организованного американо-украинским деловым советом, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"В этом вопросе мы на Украине можем много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак перед тем, как они были обнаружены здесь, в Соединённых Штатах, и мы знаем, что делать», — рассказала она.

Маркарова предложила составить план общих действий Украины и США на случай кибератак, идущих из России. Она также подчеркнула, что Украина готова развивать сотрудничество с США во многих сферах.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что России видны «невидимые» кибератаки со стороны США.

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Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Энтони Блинкен может посетить Украину в ближайшее время, однако точная дата визита пока не известна.

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