Москва, , 10:51 — REGNUM В Москве в марте 2021 года оборот стоматологических клиник достиг 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил 30 апреля глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

По сравнению с мартом 2020 года рост составил 37%. Пуртов отметил, что все пострадавшие от экономических ограничений отрасли столичной экономики продемонстрировали рост, в целом он составил 32%.

Глава департамента напомнил, что в начале апреля 2020 года все столичные частные стоматологии были вынуждены приостановить свою деятельность, а экстренную помощь оказывали только государственные поликлиники.

«В результате обороты стоматологий, составлявшие в феврале 2020 года 3,5 млрд рублей, в апреле упали до 800 млн рублей», — сказал он.