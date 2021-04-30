Казань, , 10:52 — REGNUM Работа российских специалистов по разработке вакцин от COVID-19 является успешной. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе своего выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Казани.

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«Хотел бы подчеркнуть успехи Российской Федерации в разработке вакцин против коронавирусной инфекции», — приводит его слова ТАСС.

Также Головченко отметил, что то, что ряд стран Запада «записывается в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители «Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ), входящего в структуру Россельхознадзора, выпустили первую партию вакцины от COVID-19 для животных «КарниВак-Ков».