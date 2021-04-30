Москва, , 10:49 — REGNUM ФГБУ «ВНИИЗЖ», входящий в структуру Россельхознадзора, намерен зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 для животных «КарниВак-Ков» за границей. Об этом журналистам заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

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«Досье на регистрацию препарата за рубежом в частности в ЕС находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса», — сказала Мелано.

Она также заявила, что свою заинтересованность в приобретении российской вакцины выразили порядка 20 компаний из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана и Аргентины.