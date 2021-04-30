Новосибирск, , 10:49 — REGNUM В Новосибирской области в январе — марте 2021 года введено403,7 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Это на 14,9% выше уровнясоответствующего периода 2020 года, сообщает Новосибирскстат.

Общая площадь жилых помещений составляет 106,9 тыс. кв. метров — 26,5% отобщего объема введённого жилья.

Региональный орган статистики уточняет, что Новосибирская область продолжает удерживать лидирующие позиции по жилищному строительству в Сибирском федеральном округе. Так, в январе — марте текущего года на её долю приходилось около 30% всего введенного в Сибири жилья.