Стокгольм, , 10:51 — REGNUM Несколько парламентских партий Швеции критически относятся к тому факту, что правительство страны поручило Агентству общественного здравоохранения решить, какие ограничения или меры по инфекционному контролю могут быть оставлены в условиях «новой нормальной ситуации». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Постепенно, возможно, мы дошли до того, что мы во многих отношениях просто не вернемся к тому обществу, которое у нас было [до пандемии]», — ранее заявила в интервью новостному агентству TT министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

«Либералы никогда не смирятся с тем, чтобы правительство получило власть ограничивать свободы людей на том основании, что в обществе распространен вирус», — заявила лидер «Либералов» Нямко Сабуни интервью SVT Nyheter.

«Ужасно. Нам нужно правительство, которое привержено восстановлению прав и свобод людей в Швеции», — заявил журналистам член Риксдага Мартин Киннунен от партии «Шведских демократов».

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