Афины , , 11:02 — REGNUM Средства массовой информации и профсоюзы журналистов в Греции призвали к 24-часовой забастовке 4 мая в честь Дня труда, сообщает AMNA.

Работники национальной телекомпании ERT и Афинско-Македонского информационного агентства, муниципальных радиостанций, а также журналисты частного сектора не будут сообщать новости с 06:00 вторника, 4 мая, до 06:00 среды, 5 мая.

В связи с греческими пасхальными праздниками празднование Дня труда (1 мая) будет перенесено на день, следующий за пасхальным понедельником (3 мая). Предыдущую забастовку греческие СМИ проводили в декабре 2020 года.