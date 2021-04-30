Кострома, , 11:00 — REGNUM С гостями, приезжающими в Костромскую область на майские праздники, проведут профилактическую работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Контроль на въезде в Кострому Https://www.adm44.ru

На въезде в Кострому со стороны Ярославля будет работать контрольный пункт. Рядом с ним будут дежурить сотрудники МВД и Росгвардии. Они расскажут приезжающим о действующих в регионе эпидемиологических ограничениях и штрафах за их несоблюдение. Инструктировать гостей будут на всех объектах транспортной инфраструктуры области -железнодорожных и автобусных вокзалах.

Отметим, что в соседней Ивановской области власти приняли более строгие меры. Для того чтобы попасть в регион туристам необходимо предоставить паспорт вакцинации, справку о наличии антител к коронавирусу или об отрицательном тесте на COVID-19. В остальных случаях гостям придётся соблюдать режим самоизоляции.

На территории Костромской области на сегодняшний день действуют базовые ограничения. Граждане обязаны носить маски в общественных местах. В области действует самоизоляция пенсионеров, запрещены публичные мероприятия с численностью участников более 10 человек и развлекательные действа, в которых хотят участвовать более 50 граждан. Ключевое событие 9 мая — шествие «Бессмертного полка» отменено.

В Ярославскую область приехать можно без каких-либо ограничений.

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