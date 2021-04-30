Стокгольм, , 10:47 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что многие ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, будут сняты после того, как население страны будет вакцинировано. В то же время он призвал быть бдительным перед лицом новых ситуаций. Об этом он заявил вечером 29 апреля эфире телеканала SVT.

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«Есть вещи, которые мы хотим сохранить и в дальнейшем. Мы же уже привыкли много работать удаленно из дома», — заявил Тегнелл.

Поводом к заявлению Тегнелла стало поручения правительства Швеции Агентству общественного здравоохранения изучить возможность, как шведское общество должно постепенно вернуться к «новой нормальной ситуации» после пандемии.

«В конце концов, это политическое решение», — отметил Тегнелл.