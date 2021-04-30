Иркутск, , 10:45 — REGNUM Власти Иркутской области известили о скором прибытии в регион большой партии вакцины от коронавируса. Как сообщает 30 апреля Минздрав региона, речь идёт о порядка 58 тысяч доз.

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«На сегодняшний день в регион поступило 197 082 дозы препаратов. Сейчас мы ожидаем поступления 54 724 доз вакцины Гам-Ковид-Вак и 3240 доз ЭпиВакКорона. Партия будет незамедлительно отгружаться в муниципалитеты региона», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 апреля в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2349 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки.

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