Москва, , 10:45 — REGNUM Российская валюта провела день 29 апреля в диапазоне 74,20−74,70 руб./доллар, при этом нижняя граница была достигнута впервые с 22 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Укреплению рубля способствовало успокоение внешнего фона и уплата корпоративных налогов, когда предприятия массово продавали валютную выручку.

При этом после многодневного укрепления российской валюты трейдеры могут начать фиксировать прибыль, особенно на фоне длинных майских праздников.

Одним из индикаторов возможности воплощения такого сценария является сжатие рубля до 75,70 рубля за доллар в период с 12:00 до 01:00 по мск 30 апреля. Но часть этих рисков была нивелирована заявлением ЦБ о намерении осуществлять сделки на внутреннем валютном рынке и предоставлять банкам ликвидность по необходимости.

На фоне окончания налогового периода и длинных праздников рубль может несколько ослабнуть и закончить апрель в районе 75 единиц за доллар и 91 — за евро.

Торговым диапазоном на день представляются величины в 74−75 рублей за единицу американской валюты и 90−91 за единицу европейской», — считает эксперт.

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