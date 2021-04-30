Москва, 30 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Роскомнадзор вновь уведомил представителей сети микроблогов Twitter о необходимости удаления запрещённой информации до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«После очередного уведомления Роскомнадзором руководства Twitter об отведённых на полное удаление запрещённой информации сроках по инициативе Twitter 28 апреля состоялась ВКС, в которой, помимо вице-президента по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни, принял участие вице-президент по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джим Бейкер. Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Twitter выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования РКН. Стороны также договорились об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

Помимо этого, администрация сети микроблогов также сообщила о том, что подготовит «дорожную карту», следуя которой приведет полностью свою деятельность в РФ в соответствие с законодательством страны.