Джакарта, , 10:45 — REGNUM Фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma подготовит к маю 2021 года 16−18 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Официальный представитель правительства по вакцинации Бамбанг Хериянто заявил, что 16−18 млн доз были произведены в апреле. Эта сумма является частью целевого показателя в 47 млн доз.

Из 47 млн доз на сегодняшний день компания Bio Farma произвела примерно 41 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили 482 тысячи доз китайской вакцины Sinopharm.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезию доставили 482 тысячи доз китайской вакцины от коронавируса