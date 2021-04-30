Джакарта, 30 апреля 2021, 10:45 — REGNUM Фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma подготовит к маю 2021 года 16−18 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
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Официальный представитель правительства по вакцинации Бамбанг Хериянто заявил, что 16−18 млн доз были произведены в апреле. Эта сумма является частью целевого показателя в 47 млн доз.
Из 47 млн доз на сегодняшний день компания Bio Farma произвела примерно 41 млн доз.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили 482 тысячи доз китайской вакцины Sinopharm.
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