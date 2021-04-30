30 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В муниципалитеты Крыма возвращается вода, правда, пока не во все и не полностью. Накануне, 29 апреля, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о возобновлении подачи горячей воды в дома Симферополя. Вслед за Аксёновым мэр Ялты Янина Павленко заявила об отмене графиков подачи воды для жителей города на период курортного сезона. Новости о возобновлении подачи воды нашли отклик в социальных сетях. Но, помимо благодарности, у пользователей появились и вопросы.

Зоя Емельянова, , 12:03 — REGNUM В муниципалитеты Крыма возвращается вода, правда, пока не во все и не полностью. Накануне, 29 апреля, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о возобновлении подачи горячей воды в дома Симферополя — жители столицы Крыма жили без горячей воды с августа 2020 года. Вслед за Аксёновым мэр Ялты Янина Павленко заявила об отмене графиков подачи воды для жителей города — пока на период курортного сезона, с мая по октябрь.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Аксёнов «Хорошая новость для жителей крымской столицы — Симферополя. В результате совместных действий ГУП РК «Вода Крыма» и Правительства Российской Федерации, а также по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нам удалось накопить в водохранилищах города Симферополя достаточный объем воды, чтобы с 1 мая 6:00 обеспечить город подачей горячей воды. Решение принято окончательно. Поэтому уже с обозначенного времени и холодная, и горячая вода будут подаваться в полном объеме. Более того, накопленные запасы позволяют нам спокойно себя чувствовать как минимум до конца года. Надеемся, что погода также будет нам способствовать».

Новости о возобновлении подачи воды нашли отклик в социальных сетях. Правда, помимо благодарности, у пользователей появились и вопросы.

«Централизованная подача горячей воды вообще мало кого интересует в Крыму. Так как ещё с украинских времён её практически перестали везде подавать, и всё жители перешли на электробойлеры, газовые колонки и двухконтурные газовые котлы», — написал Андрей К.

Ялта Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сергей Валерьевич, может, и нас обрадуете, когда будет у нас электричество? Сколько можно ждать?» — спрашивает Svetlana T.

«Сергей Валерьевич, пусть вначале теплкоммун (ГУП «Крымтеплокоммунэнерго». — З.Е.) начнёт оказывать услугу в полном объёме, за которую берут оплату», — написала Юлия Е., добавив, что ее дом на улице Балаклавской много лет отключен от реверсной системы, в итоге горячей воды в кране не видели давно.

«Мы пользуемся два десятка лет бойлерами», — уточнила Юлия Е.

«Еще бы по поручению В. В. Путина перестать рубить зеленые насаждения в Крыму… Иначе это будет не Крым…» — напомнил о больной теме Сергей А.

«Перед тем как шашкой махать и людей обнадеживать, нужно техническое состояние магистралей изучить, что с ними после зимы стало», — скептически прокомментировал пользователь Александр Александр.

«В Керчи и думать о горячей воде забыли, все стояки этой воды уже давным-давно вырезаны», — прокомментировал Алексей Б.

«Я вот вчера проезжал мимо симферопольского водохранилища… а воды там нет. Интересно..» — написал Сергей Ш.

«Ржавая вода теперь будет круглосуточно! Спасибо!» — прокомментировала Наталья Б.

«Лишь бы горячая была горячей без сливания по часу холодной воды из горячего крана, дабы пошла горячая потом…» — также скептически настроена Татьяна К.

«А скажите, пожалуйста, где обещанная вода холодная днем, весь день? У нас в 13:00 отключают и подают к 18:00», — спрашивает Susan Kerim

Вода из крана

«Ну, хоть одно поручение президента выполнено. «По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нам удалось накопить в водохранилищах города Симферополя достаточный объем воды». А я-то, наивный, думал, что это заслуга всевышнего», — удивлен Василий Ч.

«Надеюсь, что канализация города сможет принять такой объем… А симферопольское водохранилище, с трассы, кажется пустым», — пишет Алексей Г.

«Спасибо, на Пневматика уже сегодня дали к чистому четвергу. Но мы как-то уже к бойлеру привыкли», — пишет Людмила С.

«Для работников, мастеров, слесарей «Теплосети» это решение как гром, столько времени оборудование стояло без работы… Это не иномарка, нажал кнопку и… поехали», — написал Роман Г.

«Вы бы у специалистов сначала спросили, как это в реальность воплотить. По факту не будет горячей воды у большинства населения. Ни 1 мая, ни 1 июня…» — написал Василий Н.

«Для начала включите хотя бы холодную воду. Третий день сидим без воды. Называется — готовьтесь к праздникам», — написала Наталья А.

Хорошие новости пришли и для жителей Ялты — мэр Янина Павленко сообщила об отмене графиков.

Янина Павленко «На сегодняшний день, после того, как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч кубических метров воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим! Принимаем такое решение! С мая до октября будем подавать воду круглосуточно».

«Гнилыми сетями заниматься нужно, и тогда с водой будем круглогодично», — прокомментировал пользователь под пиком Кто-то там Южный

«Воду подадим без графика круглосуточно — трубы менять не будем упорно — асфальт новый кладем на них, на СП и СНиП тоже ложим…» — написал Алексей С.

Замена трубы

«Нужен водомост из Ростова!» — написала Мирослава Г.

«Отличная новость, но к воде нужно всем относиться бережно и экономно! Обязательно нужно заложить в план санацию водоводов по ФЦП, ведь через ржавые изношенные трубы до 65% горной питьевой воды бесхозно уходит в землю!!! Очень важно вернуть насосную станцию в Массандре, которая поможет в засушливые годы!!!» — написала Лариса Б.

«Скажите, в чем заключаются трудности, почему нельзя воду в Крым возить в цистернах товарными поездами, регулярно пополняя резервуары воды?» — задается вопросом Мария Пешкова.

«Слава Богу! Но к воде нужно относиться бережно! Главное, чтобы не ставили опреснители!», — написала Ирэн С.