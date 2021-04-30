Новосибирск, , 10:43 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 20 по 26 апреля 2021 года было зафиксировано снижениепотребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 идизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Региональный орган статистики уточнил, что на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,20 до 44,40 руб. за 1 литр, марки АИ-95 —от 45,95 до 47,80 руб., марки АИ-98 — от 51,10 до 54,75 руб., дизельное топливо —от 50,75 до 53,05 руб. за 1 литр.

На соответствующей неделе 2020 года потребительские цены наавтомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.