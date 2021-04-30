Уфа, , 10:45 — REGNUM Пожар на газопроводе полностью ликвидирован в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что специалисты восстановили газоснабжение в населенном пункте Серменево. Сейчас они проводят аварийно-восстановительные работы.

Отмечается, что запрещено движение транспорта на участке автотрассы Белорецк — Инзер Уфа (км 203 — км 206). Запрет планируют снять ориентировочно 2 мая 2021 года в 10:00 часов (мск.).

На ликвидацию пожара на газопроводе было поднято по тревоге 38 огнеборцев на 15 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рано утром 30 апреля спасатели Белорецкого района получили сообщение о том, что в село Серменево произошла разгерметизация с последующим горением газового трубопровода. Никто не погиб и не пострадал. Угрозы жителям и населенному пункту нет. Произошло частичное разрушение участка автодороги на трассе Уфа-Белорецк рядом с селом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии на магистральном газопроводе произошел пожар