Бишкек, , 10:43 — REGNUM Граждане России не пострадали в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом 30 апреля заявил представитель российского посольства в Киргизии Виктор Харченко, сообщает ТАСС.

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«Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало», — сказал Харченко.

По данным министерства здравоохранения Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 и пострадали 134 человека. Среди погибших ребенок 2008 года рождения.

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