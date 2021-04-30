Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга между двумя нелегальными экскурсоводами произошел конфликт, гиды не смогли поделить между собой крышу исторического дома. В результате один из спорщиков выстрелил в оппонента из газового пистолета. Теперь оппонентами занимается полиция. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля. В полицию обратился 19-летний петербуржец, который сообщил, что у дома 51 по улице Восстания у него произошел конфликт с неизвестным, который выстрелил ему в лицо из газового устройства.

«Потерпевший с ранением щеки был доставлен в медучреждение. Сотрудниками полиции стрелявший молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний юноша. У него изъято газовое устройство», — уточнили в ведомстве.

Как установили полицейские, оба участника конфликта занимаются проведением нелегальных экскурсий по городским крышам. У входа в парадную между гидами возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой.

Теперь в отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, будет решен вопрос о привлечении обоих молодых людей к ответственности за организацию нелегальных экскурсий.