Калуга, 30 апреля 2021, 10:46 — REGNUM Церемония, посвященная открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, состоялась 29 апреля в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
В торжестве приняли участие представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, дочь первого космонавта, директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина и другие официальные лица. Приветствия президента России Владимира Путина зачитал Игорь Щеголев. В тексте, частности, говорится:
Губернатор Владислав Шапша сказал о значимости события для региона:
Прозвучало поздравление Елены Гагариной, дочери первого космонавта, в 1961 году заложившего его первый камень.
Обращаясь к почётным гостям мероприятия, дочь первого космонавта планеты предложила «обязать НПО «Энергия» взять шефство над музеем». По её мнению, без экспонатов той техники, которая производится на предприятии, музей развиваться не сможет.
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