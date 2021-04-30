Калуга, 30 апреля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Церемония, посвященная открытию второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, состоялась 29 апреля в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Admoblkaluga.ru Почётные гости совершили экскурсию по обновленному музею истории космонавтики.

В торжестве приняли участие представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, дочь первого космонавта, директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина и другие официальные лица. Приветствия президента России Владимира Путина зачитал Игорь Щеголев. В тексте, частности, говорится:

«Уникальный музей, который носит имя Константина Циолковского — благодаря поколениям специалистов, краеведов, настоящих подвижников и профессионалов — стал одним из крупнейших просветительских центров всей России. Уверен, что новое экспозиционное пространство значительно повысит его потенциал».

Губернатор Владислав Шапша сказал о значимости события для региона:

«Это потрясающий музей. Калуга, конечно же, достойна такого великолепного, лучшего в стране и не только в стране, объекта. Мы будем стремиться к тому, чтобы каждый житель России обязательно посетил этот прекрасный музей».

Прозвучало поздравление Елены Гагариной, дочери первого космонавта, в 1961 году заложившего его первый камень.

«На свете существует множество музеев, и все эти музеи рассказывают нам о прошлом: собирают произведения искусства, исторические реликвии. Все это говорит нам о том, какие события происходили, какие люди жили, что случалось до нас. И только музеи космонавтики нацелены на то, чтобы говорить нам о нашем будущем. Это удивительные музеи, которые рассказывают о том, что с нами произойдет в ближайшие десятилетия, через столетия», — отметила Елена Гагарина.

Обращаясь к почётным гостям мероприятия, дочь первого космонавта планеты предложила «обязать НПО «Энергия» взять шефство над музеем». По её мнению, без экспонатов той техники, которая производится на предприятии, музей развиваться не сможет.