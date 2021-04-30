Барнаул, 30 апреля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Алтайском крае уволилась сельский педагог, сообщившая в соцсетях о размере своей зарплаты в 14,2 тыс. рублей. Судя по сообщению в телеграм-канале «Алтайский сыр», молодого преподавателя попросту выжили с работы, заявление об увольнении было написано под нажимом коллег:

Воробьёва Ирина Николаевна. Учительница. 1957

«Действительно, написала — потому что руководство школы заявило: работать с такой «жалобщицей» не хотят, не приведи господь, ещё гаранту напишет про низкие зарплаты! И да, работать в школе у молодого географа больше нет никакого желания, потому что прожить на минималку невозможно. Особенно когда тебя при этом настоятельно просят завышать оценки ради красивых отчётов.

У нас ведь главное как? Чтоб «наверх» красивые цифры уходили, в том числе о средней зарплате. А когда надо будет, всегда можно рассказать о поддержке молодых педагогов. У нас ведь на «рисованных» цифрах вся Россия держится», — иронизирует «Алтайский сыр».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года сельская учительница Екатерина N., проживающая в селе Шахи Павловского района Алтайского края, рассказала, что преподаёт географию в 5−11-х классах и замещает учителя ОБЖ в 5−10-х классах. Её доход при этом составляет лишь 14 тысяч рублей в месяц, из которых только на проезд уходит 2,5 тысячи рублей (на работу приходится добираться с пересадками).

По словам преподавателя, самое интересное: люди просто боятся сказать, что им за что-либо недоплачивают, и работают кто-то за «отгулы», а кто-то за спасибо.

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В комитете по образованию и молодежной политике Павловского района Алтайского края отметили, что педагогу правильно начислена заработная плата, а её сумма зависит от совокупности дополнительных выплат.

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