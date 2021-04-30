Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 30 апреля, спасатели перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве отмечают, что сотрудники управления будут «обеспечивать безопасность майских праздников с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки». В том числе «на особый контроль» взяты места массового скопления людей и места купания.

Брандмейстеры призывают жителей во время каникул строго соблюдать все правила пожарной безопасности, не оставлять без присмотра детей. Кроме того, ведомство продолжит адресную профилактическую работу с населением.

В усиленном режиме спасатели проработают с 30 апреля по 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии майских праздников в Ульяновске с руководителями общественных объединений ведётся профилактическая работа по «недопущению несанкционированных акций». В мэрии также отмечали, что рекомендации по усилению пропускного режима получают директора предприятий, организаций торговли и общепита, культурно-развлекательных учреждений.

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