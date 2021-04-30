Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не знает ответов на большую часть вопросов, которые поступают по экстренной ситуации вокруг закрытия аксайских рынков. Торговые точки существовали с начала нулевых годов, однако их законностью обеспокоились только сейчас.

Также по теме: В Ростове-на-Дону между работниками рынков и полицией произошли стычки

В Ростовской области создали две антикризисные группы на рынках

«Они что, преступники?» — бизнес-омбудсмен о митингах на аксайских рынках

«Принципиальная задача всех органов власти — найти решение и поддержать добросовестных предпринимателей. Мы этим занимаемся практически ежечасно в течение последних дней. <…> Мною даны поручения экономическому блоку в соответствии с законом отработать возможные варианты поддержки предпринимателей, если вдруг в этом есть необходимость. Сегодня вопросов чуть больше, чем ответов, и наша принципиальная задача все эти вопросы снимать. Поэтому неслучайно работа идёт не в режиме рабочего дня, а практически в течение суток», — сказал глава региона в эфире ГТРК «Дон-ТР».

Также по теме: «Собираются нас избивать и убивать» — на аксайские рынки прибыл ОМОН

10 лет беззакония — ответьте перед народом! Идёт борьба за аксайские рынки

Работникам аксайского рынка «Овощной» дали три дня на сбор вещей

Голубев признал, что ситуация на аксайских рынках сложилась крайне непростая. Однако при всей сложности необходимо найти взаимоприемлемые решения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти выработают решения по каждому аксайскому рынку