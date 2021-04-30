Прага, , 10:43 — REGNUM Власти Чехии не предоставили убедительных доказательств в пользу своей версии взрывов в 2014 году на складах во Врбетице, в которых якобы принимали участие агенты российского ГРУ. Об этом 30 апреля заявил экс-глава военной разведки чешского минобороны, бригадный генерал Андор Шандор.

«Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий) Чепига с (Александром) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, — это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат», — приводит его слова РИА Новости.

Также Шандор отметил, что его удивило то, что через семь лет после данных событий правительство Чехии обнародовало их такую громкую версию и при этом не привело в ее подтверждение никаких доказательств.

«Если это (взрывы) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в «Комсомольской правде», не так ли!?», — указал бывший глава военной разведки Чехии.

При этом чешский генерал добавил, что, по его мнению, компания Imex Group, владевшая складами во Врбетице в то время, не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион.

«Я работал в этой сфере и знаю, что госорганы с большой строгостью следят за выдачей лицензий на вывоз вооружений. В частности, категорически запрещен вывоз оружия частными фирмами в районы конфликтов, это тщательно контролируют МИД, спецслужбы и полиция. Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину», — пояснил Шандор.

Вместе с тем он указал, что, вероятно, компания хотела отправить вооружение болгарскому торговцу Эмилиану Гебреву, однако так как в 2014 году Болгария уже была членом НАТО, данный факт не был бы поводом для беспокойства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехии и Болгарии, и объединениям, в которые они входят, необходимо найти истинные причины взрывов на складах с оружием на своей территории, а также признать, что произошла «грубая политизация» этой темы