Москва, , 10:54 — REGNUM Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Российские власти видят в этой проблеме фактор биологической угрозы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 30 апреля в ходе интерактивного диалога высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам.

По его словам, говорить теперь придётся об устойчивости и к противомикробным препаратам, и, вероятно, к противовирусным. Дело в том, что штаммы вирусов «ускользают» от некоторых препаратов, масштабы таких последствий пандемии ещё предстоит оценить.

«В РФ на законодательном уровне антимикробная резистентность рассматривается как фактор биологической угрозы», — сказал Мурашко.

Он предположил, что в дальнейшем именно вакцины станут применяться против антимикробной резистентности. Благодаря доступности вакцин и широкой иммунизации населения от инфекций необходимость применения антибиотиков, противовирусных и других лекарств будет ограничена.

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