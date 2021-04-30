30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Китайцы возмущены тем, что Байден потребовал от Конгресса США $715 млрд на борьбу с «китайской угрозой».

Цинь Шихуан, , 11:39 — REGNUM По сообщениям СМИ, администрация президента США Джо Байдена недавно представила федеральный бюджет на 2022 финансовый год, который включает выделение $715 млрд министерству обороны США. В законопроекте также упоминается, что приоритетным является реагирование на «угрозы» со стороны Китая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на это официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что уже некоторое время ряд людей в правительстве США страдают «бредом преследования» и не могут с ним справиться.

Именно этим вызванв столь яростное обсуждение так называемой «китайской угрозы» и «необоснованная шумиха» о так называемой «китайской угрозе». Это отражает болезненную психологию властей США, а результат может только принести вред сами США и другим странам.

«Китай не намерен угрожать или бросать вызов какой-либо стране, но, если кто-то будет угрожать или бросать вызов Китаю, у нас не будет другого выбора, кроме как отвечать на этот вызов», — заявил Цянь.

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь Chinamil.com.cn

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали заявление оборонного ведомства страны под соответствующей публикацией телеканала CCTV.

«Бред преследования — это реально болезнь. США следует обратиться за помощью к традиционной китайской медицине, их надо спасать», — заявил один пользователь.

Некоторые комментаторы выразили скептицизм касательно способности США нанести реальный урон Китаю в условиях, когда у власти стоит бессильный президент, который еле ходит. Подавляющее большинство пользователей заявили, что они не боятся США и готовы дать отпор.

«Байден там, что, больно упал и теперь виноватых ищет?» — заявил пользователь «Щенячье счастье».

«Выпишите уже кто-нибудь в США психиатров-консультантов, я и сама готова консультацию провести», — сообщила «Анна-Торт-2008».

Однако знающие люди ей ответили, что это бесполезно, потому как невозможно отучить тигров есть мясо и верующих людей отлучить от их религии. Так же дела обстоят и с США, которые нашли себе врага и будут в этом тверды до конца.

«Сами Соединенные Штаты являются развитой страной, а мозги власть имущих недоразвиты и заржавели. Я думал, что смена президента немного изменит ситуацию, а это по факту смена шила на мыло. Всюду говорится, что другие страны всем угрожают, куда ни плюнь. Да сами они являются самой большой угрозой в мире», — заявил пользователь «Браслеты и бусы».

«Эти сумасшедшие Штаты совсем с катушек слетели. А страны, которые от них пострадали, должны объединиться с целью уничтожения правительства США. Только тогда они смогут развиваться», — считает «Ясно и солнечно».

«Власти США ежедневно сходят с ума, поэтому видеть не могут, что другие страны хоть немного лучше, чем они», — добавил другой комментатор.

«Чтобы отвлечь внимание американского народа от реальных проблем, американские политики сначала говорят об угрозе со стороны Советского Союза, а теперь — со стороны Китая», — подметил «Кот, который любит овощи».

Тайваньские демонстрации за единство КНР RattleMan

«Только те, кто не уверен в себе, кричат, что другие угрожают им самим. Это полностью доказывает, что Соединенные Штаты пошли под откос!» — уверен Ван Бинцян.

«Молниеносное присоединение Китаем Тайваня произойдет быстрее, чем Соединенные Штаты смогут отреагировать, и им останется только смотреть. Как и присоединение Россией Крыма. Соединенные Штаты не осмелятся начать полномасштабную войну против ядерных держав», — добавил другой комментатор.

Китайские пользователи возмущены поведением США, хоть уже и привыкли к подобному. Однако антиамериканский настрой в обществе страны продолжает усиливаться, и не в последнюю очередь благодаря усилиями самих США.