Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) признали виновным мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионера МВД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пенсионер ранее привлекал обвиняемого к сельскохозяйственным работам на приусадебном участке за плату. В мае 2020 года мужчины распивали спиртное в доме потерпевшего и играли в нарды, позже в ходе ссоры обвиняемый убил своего нанимателя.

Гражданин пытался создать себе алиби, спрашивая у местных прохожих, не видели ли они пенсионера. Позже он «инсценировал случайное обнаружение трупа» на глазах у соседей убитого. Однако обман раскрылся.

Назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге передали в суд дело об убийстве адвоката.

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