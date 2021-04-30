Сеул, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 241 967 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 30 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 056 004 человека.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получил 1 640 570 человек, а препаратом Pfizer — 1 415 434 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 30 010 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 198 734 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 499 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 15 499 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось до 73 человек.