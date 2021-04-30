Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирской области открылся новый тепличный комплекс «Обской». Он заработал в Новосибирском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор региона Андрей Травников уверен, что ситуация на продовольственном рынке Новосибирска с появлением нового тепличного комплекса изменится.

«Мы прекрасно понимаем, что такой лёгкий продукт как салат в своей себестоимости содержит большую транспортную, логистическую составляющую. А когда производство здесь, под боком, практически на границе с Новосибирском, конечно, мы надеемся, что это повлияет на рыночные цены на эту продукцию в наших магазинах», — отметил Травников. По словам учредителя ГК «Горкунов» Бориса Горкунова, себестоимость продукции, по сравнению с конкурентами — в два раза ниже.

«Мощности нового комбината достаточно для обеспечения зоны не только Сибирского федерального округа, но и даже Дальнего Востока», — заявил он. Инвестиционный проект по строительству тепличного комбината «Обской» реализован в 2019—2021 гг. Площадь комбината — 6 га: 2 га предназначено для выращивания салатов, 4 га — для выращивания огурцов. Производительность — до 6,952 тыс. тонн овощей в год.

Проект реализован с применением мер государственной поддержки.