Пекин, , 10:34 — REGNUM Китайская компания JAC планирует представить новую версию пикапа Huantu, созданную для серьезного бездорожья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новинка будет представлена на китайском авторынке в мае 2021 года. Стоимость модели составит 168 000 юаней (1 940 450 рублей). В Китае Huantu будет конкурировать с Toyota Hilux.

Для того, чтобы успешно преодолевать бездорожье, модель оснастили некоторыми индивидуальными настройками, что положительно сказалось на динамике и проходимости пикапа. Также модель получила лебедку и два передних буксировочных крюка, размещенных в нижней части бампера.

Внутри пикапа никаких изменений внесено не было. В качестве силовой установки Huantu получил двухлитровый мотор производительностью 150 л. с., который агрегатируется с шестиступенчатой «механикой». Привод у модели 4×4.

Напомним, Ульяновский автозавод планирует выпустить битопливную версию УАЗ «Пикап» в 2021 году.

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