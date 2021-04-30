Москва, , 10:33 — REGNUM Потребление сладкого можно сократить без психологического дискомфорта, если подолгу держать лакомство во рту и запивать жидкостью. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала 30 апреля в интервью радио Sputnik.

Так, можно долго рассасывать во рту кусочек шоколада, чтобы рецепторы соприкасались с ним. В желудке рецепторов нет, и удовольствие от сладкого ощущается во рту, пояснила она.

Если запивать сладкое, то появиться ощущение, что съедено намного больше.

«Запивайте рассасываемую сладость. Тогда ощущение от того, что вы съели маленький кусочек шоколада, будет приблизительно таким же, как если бы вы съели полплитки, если не целую шоколадку», — посоветовала диетолог.

Соломатина добавила, что лучше выбирать сладости натурального происхождения из-за содержащейся в них клетчаки. Она сдерживает всасывание сахара. К таким сладостям относятся зефир, пастила, сорбет, мармелад, домашние джемы.

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