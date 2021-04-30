Йошкар-Ола, , 10:31 — REGNUM В Марий Эл вынесли приговор в отношении 38-летнего мужчины по статьям о приобретении, хранении и распространении порнографических изображений лиц младше и старше 14 лет с использованием сети интернет. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что житель Йошкар-Олы под вымышленным именем создал свой аккаунт в одной из социальных сетей. Скачав порнографические изображения лиц в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет, он стал их рассылать троим мальчикам в возрасте 12,14 и 15 лет, 14-летней девочке и 20-летнему мужчине. С детьми при этом он вел беседы на интимные темы циничного характера.

В рамках расследования проведено шесть комплексных психолого-искусствоведческих и судебно-психиатрическая экспертизы. Допрошены свидетели.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Архангельска приговорили к реальному сроку за распространение порнографии в сети. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил размещенный осужденным семь лет назад в социальной сети клип группы Rammstein на песню Pussy. Прокуратура запрашивала наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строго режима.

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